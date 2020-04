(Di martedì 28 aprile 2020) Aurelio Desiall’asta della Fondazione Cannavaro-Ferrara lamessa in palo da Dries. Lo fala concorrenza dello stesso belga e di, racconta il Corriere dello Sport. “L’ex capitano ha provato fino alla fine a mettere le mani su un pezzo di storia firmato dall’uomo capace di agganciarlo in cima alla classifica dei marcatori azzurri di sempre, con 121 gol in tutte le competizioni, ma si è fermato a 13.500 euro. De, tra l’altro, ha rilanciato su se stesso prima a 14 mila, poi a 14.500 e infine a 15mila euro. Una cifra super, seconda soltanto alla camiseta di Maradona (battuta a 55mila euro)”. Per Corrmezz e Gazzetta, invece , il prezzo è stato di 14mila euro. Con un tweet il presidente del Napoli ha espresso la sua gioia nell’essersi accaparrato il ...

napolista : De Laurentiis si aggiudica all’asta la maglia di Mertens (battendo Hamsik) CorSport. Decisivi i 15mila euro (c’è c… - infoitsport : Mertens, 15mila euro la sua maglia: all'asta se l'aggiudica De Laurentiis - infoitsport : De Laurentiis si aggiudica all'asta la maglia di Mertens: 'Così resta in casa Napoli' - infoitsport : Coronavirus, maglia di Mertens all'asta: se l'aggiudica De Laurentiis per 15mila euro - zazoomnews : Napoli De Laurentiis si aggiudica all’asta la maglia di Mertens - #Napoli #Laurentiis #aggiudica… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis aggiudica

È una maglia importante che resterà in casa nostra, un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile». ltimo aggiornamento: 21:25. . 15mila euro, questa la cifra raggiunta all'asta per la magl ...5 Mertens piace da tempo alla Roma così come piace il contratto in scadenza del belga che sarà uno dei piatti forti nel prossimo mercato degli svincolati, ma secondo il Daily Mail le possibilità che ...