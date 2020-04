Coronavirus: Fontana, ‘Milano mi preoccupa sempre ma fase calante infezione’ (Di martedì 28 aprile 2020) Milano, 28 apr. (Adnkronos) – “Milano mi preoccupa sempre ma mi sembra che siamo in un momento in cui il virus sta rallentando, il contenimento ha avuto successo, i numeri stanno lentamente scendendo”. Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. “Io speravo scendessero più rapidamente ma credo che siamo nella fase calante dell’infezione”, aggiunge. L'articolo Coronavirus: Fontana, ‘Milano mi preoccupa sempre ma fase calante infezione’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Fontana : “Il virus rallenta. Per me mascherina sempre”

Coronavirus : Fontana - ‘dare a governatori potere zona rossa’

