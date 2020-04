Coronavirus, condivide un fotomontaggio di Conte in manette: in Sicilia l’assessore di Musumeci nella bufera. Pd e M5s: “Si dimetta” (Di martedì 28 aprile 2020) Un fotomontaggio che ritrae il premier Giuseppe Conte in manette, scortato da due carabinieri: è questa l’immagine postata su facebook dall’assessore al turismo Siciliano, Manlio Messina, subito dopo la conferenza stampa sulla fase 2. Solo un “post infelice” secondo il presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha provato così a stemperare le polemiche. Una vera e propria bufera che ha portato alla richiesta di dimissioni da parte del Pd e dei Cinquestelle: “Ho chiesto all’assessore di rimuovere il post e me ne scuso con il presidente del Consiglio – ha aggiunto Musumeci -. Ma poiché si trattava soltanto di satira, le polemiche che ha sollevato mi sembrano francamente pretestuose”. Ma le esternazioni del governatore non placano gli animi: “Musumeci anziché far rimuovere il post avrebbe fatto meglio a ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - più ciclabili e spazi pedonali a Milano. Greta Thunberg approva e condivide la notizia sui social

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 28 aprile 2020: Oggi abbiamo avuto una riuni ...

“L'emergenza coronavirus ha costretto ad un repentino cambio della quotidianità – spiega nell’intervista a Newsbiella la dottoressa Carlotta Grisorio - . Gli spazi di socialità e di evasione sono stat ...

