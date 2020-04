Chiese | la concessione di Conte Verso la riapertura il 10 maggio

(Di martedì 28 aprile 2020) L'ANALISI/ C’è chi ha voluto vedere nelle parole di questa mattina pronunciate dal Papa a Santa Marta una sconfessione – o meglio una scollatura – fra la sua posizione e quella dei Vescovi italiani in materia di celebrazione della Messa in Chiesa con il... Segui su affaritaliani.it

Con un tono tra il piccato e il risentito, la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha reso nota la sua ferma contrarietà al decreto relativo all’avvio della cosiddetta “fase due” per ciò che in esso s ...Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus s’incrina la «santa alleanza» fra Governo e Chiesa. Subito dopo la diffusione delle misure che entreranno in vigore nella cosiddetta Fase-2, l ...