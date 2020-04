Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale instù l’Italia riparte con il decreto firmato ieri sera dal premier Conte ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei contagi oggi riaprono i cantieri pubblici le aziende votate all’export Ma la vera fase 2 il 4 maggio con una maggiore libertà di movimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza solo allora riaprirà la maggior parte delle attività produttive Ma i negozi dovranno te le 18 maggio parrucchieri ed estetisti l’inizio di giugno i casi totali in Italia sono 190 7675 andato comprende le persone guarite Quelle decedute sono 160 le persone morte nelle24 ore il dato più basso dal 15 marzo in Lombardia torna a crescere la curva dei contagi 920 in un giorno più che raddoppiati i casiMilano con un ...