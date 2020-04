Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 08:10 (Di lunedì 27 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Italia con il decreto firmato ieri sera dal premier Conte ma con prudenza gradualità per evitare una ripresa dei contagi oggi riaprono i cantieri pubblici le aziende votate l’export Ma la vera fase 2 scatterà il 4 maggio come una maggiore libertà di azione rispetto dei protocolli di sicurezza solo allora riaprire la maggior parte delle attività produttive nei negozi dovranno attendere il 18 maggio parrucchieri ed estetisti l’inizio di giugno chi si è trovato lontano da casa al momento della sauna potrà farvi ritorno e ti potrà fare visite parenti ma senza essere in troppi gli spostamenti tra regioni andranno comunque giustificati dal 4 maggio bar e ristoranti potranno vendere cibo d’asporto Nei parchi si potrà fare sport ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : decisioni delle Regioni non in contrasto con quelle del Governo

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : negli USA si registrano 987322 casi

Coronavirus ultime notizie : patrimoniale conto corrente in vista (Di lunedì 27 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Italia con il decreto firmato ieri sera dal premier Conte ma con prudenza gradualità per evitare una ripresa dei contagi oggi riaprono i cantieri pubblici le aziende votate l’export Ma la vera fase 2 scatterà il 4 maggio come una maggiore libertà di azione rispetto dei protocolli di sicurezza solo allora riaprire la maggior parte delle attività produttive nei negozi dovranno attendere il 18 maggio parrucchieri ed estetisti l’inizio di giugno chi si è trovato lontano da casa al momento della sauna potrà farvi ritorno e ti potrà fare visite parenti ma senza essere in troppi gli spostamenti tra regioni andranno comunque giustificati dal 4 maggio bar e ristoranti potranno vendere cibo d’asporto Nei parchi si potrà fare sport ...

fanpage : Senza #lockdown i numeri sarebbero stati ben più tragici, lo rivela uno studio del #Polimi #COVID2019italia… - fanpage : La promessa di Bill Gates - SkyTG24 : #Covid__19 Le novità comunicate da #Conte per la #FaseDue - Calab_Magnifica : Coldiretti, le scelte e risorse europee fondamentali per il presente e il futuro devono essere… - LaBlondaz : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Usa, 55mila vittime e 1.330 nelle ultime 24 ore, un numero in calo. La Banca del Giap… -