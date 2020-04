Si accascia davanti ai genitori e al fratellino e muore a 17 anni Inutili i soccorsi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Una bruttissima notizia arriva dalla Lombardia. Nella tarda mattinata di ieri, domenica 26 aprile, un ragazzo di appena 17è deceduto ad Adro, un paese in provincia di Brescia. L’adolescente, Michael Gerbino, è morto all’improvviso sotto gli occhi dei suoi familiari. Avrebbe raggiunto la maggiore età tra un mese. Secondo quanto riferito, il 17enne si è sentito male poco prima dell’ora di pranzo,a mamma e papà e al suo. Per lui non c’è stato nulla da fare. I suoi parenti hanno immediatamente contattato e allertato i soccorritori, i quali hanno inviato sul posto un elicottero partito dall’ospedale di Bergamo. Nonostante i vari tentativi di rianimazione, il cuore di Michael non ha più ripreso a battere e la sua vita si è quindi spezzata così prematuramente. L’ipotesi ...