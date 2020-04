Sesso | ai tempi del coronavirus fa i conti con il calo del desiderio

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 27 aprile 2020) «La paura, l’ansia, l’inquietudine non sono alleate dele delsessuale. L’isolamento e la sensazione di costrizione generano una sofferenza che si può tradurre anche in undella libido». Sara Padovano, psicoterapeuta e sessuologa ci aiuta a rispondere ad alcune domande sulla sfera sessuale, che in periodoe quarantena, ha subito anch'essa un'improvvisa rivoluzione. «È chiaro che per alcune coppie l’isolamento forzato delle ultime settimane può essere stata l’occasione per riscoprire l’intimità. Ci sarà senz’altro chi è andato a leggere perfino la rubrica “Coronasutra”, dove Rocco Siffredi offre consigli per riaccendere la scintilla e riscoprire l'intensa con il proprio partner, ma non per tutti è così facile». La ...