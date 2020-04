Scuole riaperte in tutta Europa a maggio. Ditelo a Conte e ai suoi servi sciocchi (Di lunedì 27 aprile 2020) Le Scuole italiano riapriranno “già” in settembre, ha spiegato ieri Conte. Quel “già” suona come una presa in giro colossale. E basta vedere il calendario delle Scuole nel resto d’Europa per capire il perché. Qualche esempio? Ecco come agiscono all’estero. E chissà se qualcuno dei servi sciocchi del governo avrà ancora il coraggio di aprire bocca. Norvegia, Scuole aperte oggi Oggi riaprono in Norvegia le Scuole elementari dopo sei settimane di chiusura dovute all’epidemia di coronavirus. La mossa, che interessa 250mila scolari nel Paese scandinavo di quasi 5, 4 milioni di abitanti, arriva dopo una settimana dalla riapertura di Scuole materne e nidi. Le Scuole sono tenute ad applicare rigide regole, tra le quali la riduzione delle classi ad un massimo di 15 alunni, con l’organizzazione di molte più ... Leggi su secoloditalia Scuole minori riaperte subito : la proposta del Politecnico di Milano

Siamo stati tra i primi a chiudere le scuole e saremo gli ultimi a riaprilre. Colpa di un governo pavido che usa gli scienziati come scudi ...

