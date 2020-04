Primo Maggio, cast e svolgimento del concertone su Rai 3 (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Primo Maggio è un appuntamento sentito da tutti gli italiani ed il concertone di Piazza San Giovanni vede ogni anno centinaia di migliaia di persone sotto al palco dove si alternano i nomi più importanti della musica italiana. Quello del 2020 sarà per forza di cose un concertone del Primo Maggio diverso, infatti venerdì dalle ore 20.00 alle 24.00 invece che in piazza la musica arriverà direttamente nelle vostre case in diretta su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio2. “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”: è questo il titolo che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per il Primo Maggio 2020. Un grande momento di aggregazione virtuale che ha dovuto cambiare pelle e format a seguito del prolungarsi dell’emergenza coronavirus. La manifestazione manterrà la V olontà di trattare i temi fondamentali del ... Leggi su giornalettismo Concerto Primo Maggio con Vasco Rossi - Gianna Nannini e Zucchero : uno show diverso - senza piazza (ma con live veri)

