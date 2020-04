“Per la nostra civiltà, preferisco parlare di speranza nel senso cristiano del temine” (Di lunedì 27 aprile 2020) Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti Le Figaro – Una delle lezioni di questa crisi, è che il regno dell’economia si è bloccato per lasciare posto alla cura dei più vulnerabili. Non è forse il segno che, nonostan Leggi su ilfoglio Coronavirus - il ciclista Giulio Ciccone “scala” l’Everest da casa in 11 ore : “Per la nostra rinascita”

Filippo Magnini vuota il sacco. La verità su Federica Pellegrini : “Perché è finita la nostra storia” (Di lunedì 27 aprile 2020) Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti Le Figaro – Una delle lezioni di questa crisi, è che il regno dell’economia si è bloccato per lasciare posto alla cura dei più vulnerabili. Non è forse il segno che, nonostan

Pontifex_it : Quanta pazienza ha il Signore con ognuno di noi! Rispetta la nostra situazione, cammina accanto a noi come con i di… - luigidimaio : Poco alla volta ci riprenderemo la nostra vita, i nostri spazi, le nostre libertà. Dal 4 maggio partirà la #fase2 c… - mante : Penso che negli ultimi decenni, sempre per colpa nostra, ci sia capitato sovente di essere nelle mani di sconsidera… - quaranta_vito : RT @VNotKind: USCIRE TUTTI senza coordinamento senza una cazzo di guida USCIRE TUTTI e andare in giro come ci consente la NOSTRA LEGGE Fil… - blackdevilou : o continueranno a pensare che la nostra preoccupazione più grande debba essere per forza il canto della divina comm… -

Ultime Notizie dalla rete : “Per nostra 25 aprile: Maraio (Psi), 'pandemia è nostra resistenza' Affaritaliani.it