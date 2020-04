Pane impastato a mano con lievito madre e con il 100% di idratazione

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 aprile 2020)cone con ildiVolete preparare completamente ail vostrocon ile che sia alidratato? Ecco come fare. Ingredienti per fare ilcon ilPer fare ilcon ilidratato, vi serviranno: 500 grammi di farina 00 w 260 (la quantità indicata servirà per fare ilma ne servirà un po’ in più per il piano da lavoro e per cospargere iltto) 500 ml di acqua 100 grammi di pasta2 cucchiaini di sale bianco da cucina Q.b. di olio. Procedimento per fare ilcon ilMettere in una ciotola la farina ed aggiungere circa 250 – 300 ml di acqua. Impastare con le mani cercando di fare inglobare la farina rimasta asciutta. A parte fare sciogliere la pastain 100 ml di acqua. Unire l’acqua con la pasta ...