Non è L’Arena, Massimo Giletti sbotta in diretta: “Il boss Zagaria fuori dal carcere? Mi vergogno come italiano, intollerabile e inammissibile” (Di lunedì 27 aprile 2020) Nell’ultima puntata di Non è L’Arena, Massimo Giletti si è lasciato andare ad uno sfogo contro lo scandalo della scarcerazione del boss mafioso Pasquale Zagaria a causa dei suoi problemi di salute, ricostruendo le tappe della vicenda e chiamando in causa il Dap, il Dipartimento di amministrazione penitenziaria, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Ho in mano l’ordinanza del dottor De Vito e la dottoressa Soro – ha detto Giletti mostrando le carte del Tribunale di Sorveglianza di Sassari -. Il 25 marzo il boss Zagaria manda un certificato medico, chiedendo la scarcerazione per gravi motivi di salute. Il 31 marzo il Tribunale di Sorveglianza chiede la verifica al presidio sanitario, che confrerma. A quel punto i magistrati allertano il Dap il 9 aprile, chiedendo in quale struttura trasferire il detenuto. Non arriva nessuna risposta ... Leggi su ilfattoquotidiano Annalisa Chirico a Non è l’Arena e i meridionali che rischiano di essere moralmente inferiori

Feltri a Non è l’Arena e la lettura (dei giornali) che non è la principale attività del Meridione

Massimo Giletti piomba sul caso Feltri «in esclusiva a Non è L’Arena» (Di lunedì 27 aprile 2020) Nell’ultima puntata di Non è L’Arena,si è lasciato andare ad uno sfogo contro lo scandalo della scarcerazione delmafioso Pasqualea causa dei suoi problemi di salute, ricostruendo le tappe della vicenda e chiamando in causa il Dap, il Dipartimento di amministrazione penitenziaria, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Ho in mano l’ordinanza del dottor De Vito e la dottoressa Soro – ha dettomostrando le carte del Tribunale di Sorveglianza di Sassari -. Il 25 marzo ilmanda un certificato medico, chiedendo la scarcerazione per gravi motivi di salute. Il 31 marzo il Tribunale di Sorveglianza chiede la verifica al presidio sanitario, che confrerma. A quel punto i magistrati allertano il Dap il 9 aprile, chiedendo in quale struttura trasferire il detenuto. Non arriva nessuna risposta ...

La7tv : #nonelarena #Feltri intervistato da Non è l'Arena: 'Al sud i giornali del nord vendono pochissimo, come quelli del… - HuffPostItalia : 'Stasera c'è Giletti da Salvini?': Social 'polemici' sul leader leghista a Non è l'Arena - VittorioSgarbi : #coronavirus Questa sera,a partire dalle 20,30, sarò ospite a 'Non è l'Arena' su La 7. @La7tv @nonelarena @stampasgarbi - g_zerbato : RT @Adri19510: Non è l'Arena, l'imprenditore Maniscalco contro la Morani in diretta: 'Non avete fatto niente, la gente vuole marciare su Ro… - DinoBoicelli : RT @il_cupo: Non è l'Arena, ?@AnnalisaChirico? sulla Fase 2 di Conte: 'Per il premier è come la 1, stesse ricette, ma gli italiani hanno il… -

Ultime Notizie dalla rete : Non L’Arena Coronavirus, scontro tra Di Battista e Salvini: «Finto populista» «Vuole affidarci alla Cina» Corriere della Sera