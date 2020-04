Napoli | ecco quanti passeggeri su metro | bus e funicolari

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Un treno dellapolitana non potrà trasportare più di centoa corsa (rispetto agli 800 abituali), mentre in funicolare il massimo consentito sarà di 40. In autobus venti persone, sedute in posti alternati e contrassegnati.come le altre città si prepara alla mobilità ai tempi del Covid-19. Misure che verranno adottate sui mezzi pubblici a partire dal 4 maggio, con l’avvio della fase due. Adeguandosi alle disposizioni introdotte dall’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare quello del Ministero dei Trasporti pubblicato questa notte. “Limitazioni che non potranno non avere conseguenze sulla qualità del servizio offerto – come ha spiegato oggi il presidente dell’Anm, Nicola Pascale in ...