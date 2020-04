“Mi volevano | ma io ero indeciso Poi dissi ‘Fan**lo | ci vado' ” | il

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) Quasi 200 presenze con la maglia dell’Arsenal. Ma l’inizio del rapporto tra Jack Wilshere e i Gunners fu travagliato, a dir poco. A raccontarlo al podcast di ‘Lockdown Tactics’ è stato lo stesso centrocampista inglese, che oggi milita nel West Ham: “Ero al Luton, una volta giocammo contro il Barnet e l’arbitro di quella gara era anche un osservatore dell’Arsenal. Dopo la gara andò da mio padre e gli disse che mi voleva. Non fu nemmeno un provino, mi voleva all’Arsenal e basta. Ma onestamente, io non volevo andarci. Da Luton ci15 minuti per andare a Londra tutti i giorni, mio padre avrebbe dovuto finire di lavorare presto per portarmici;. Poi arrivò il giorno della decisione: “Mio padre non mi mise pressione, ma in quel momento non sapevo cosa fare. Lo ricordo chiaramente, anche se avevo ...