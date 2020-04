Meteo Roma del 27-04-2020 ore 19:15 (Di lunedì 27 aprile 2020) Meteo Bentrovati Per un nuovo aggiornamento Meteo in studio Roberta Frascarelli domani al nord tempo instabile con molte nubi e piogge diffuse per tutto l’arco della giornata fenomeni più intensi a carattere di acquazzone o temporale su Liguria alto Piemonte al centro cieli nuvolosi o molto nuvolosi Sì le prime ore del mattino con precipitazioni sparse sui settori tirrenici in estensione a quelli adriatici Nel corso delle ore pomeridiane e serali al sud sulle Isole inizio di giornata con variabilità prevalentemente assoluta su tutte le regioni tempo più instabile a seguire con pioggia sparsa e quasi ovunque entro la serata temperature in calo nei valori massimi minima e stabili o in aumento previsioni a cura del centro Meteo italiano www.centroMeteoitaliano.it Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews Meteo Roma : previsioni per martedì 28 aprile

