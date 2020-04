Le catene di Sant’Antonio su WhatsApp calano del 70% (Di lunedì 27 aprile 2020) WhatsApp (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images)WhatsApp ha registrato una riduzione del 70% nel numero dei messaggi inoltrati a seguito delle nuove limitazioni imposte nel tentativo di arginare il diffondersi delle fake news tramite l’applicazione. Sembra aver dato i suoi frutti la scelta di Menlo Park di limitare a un massimo di uno il numero di contatti ai quali è possibile inoltrare un messaggio. All’inizio di aprile 2020 l’applicazione di messaggistica della famiglia di Facebook aveva preso la decisione di abbassare ulteriormente il numero di contatti ai quali era consentito inoltrare contemporaneamente un messaggio. WhatsApp è stata usata, per diverse settimane dall’inizio della pandemia di coronavirus, per diffondere fake news senza che Facebook potesse mettere un freno a causa della crittografia usata per ... Leggi su wired WhatsApp blocca le catene di Sant’Antonio per fermare le fake news

