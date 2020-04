In realtà l’Nba non riparte Allenamenti individuali dal 1° maggio | solo in alcuni Stati

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 aprile 2020) L’NBA riapre un po’. In realtà la più grande industria sportiva del mondo è un passo indietro persino al calcio italiano. Venerdì, negliche hanno cominciato ad allentare le restrizioni, dovrebbero riaprire i centri sportivi e i giocatori potranno riprendere ad allenarsi, maindividualmente. Uno di questiè la Georgia, dove il governatore Brian Kemp s’è imposto come capofila del fronte fase 2 persino a dispetto di Trump (che in un primo momento aveva tifato per il ritorno alla normalità e poi aveva criticato la troppa fretta). Oklahoma, Alaska e South Carolina hanno già votato la riapertura. Poi ci sono ben ottoa guida Repubblicana che in realtà non mai chiuso davvero (Arkansas, Iowa, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Utah e Wyoming); il Colorado, il Tennessee, il ...