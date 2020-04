Il nuovo dittatore della Corea del Nord sarà una donna di 31 anni? (Di lunedì 27 aprile 2020) (Foto diJorge Silva/Pool via Bloomberg)Nonostante sia appena quattro anni più giovane del fratello, il leader NordCoreano Kim Jong-un, il mondo intero ha iniziato a parlare di lei solo nel 2010, in occasione della sua prima apparizione pubblica. Oggi Kim Yo-jong è considerata la seconda persona più potente della Corea del Nord, nonché consigliera fidata del giovane dittatore e voce autorevole nella gestione dei rapporti con Stati Uniti e Corea del Sud. Il suo nome è finito in cima ai taccuini di analisti ed esperti di relazioni internazionali dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni a proposito della presunta morte di Kim Jong-un. Al di là dell’effettiva veridicità della notizia, che è ancora tutta da confermare (e anzi, secondo fonti di intelligence americane e sudCoreane sarebbe addirittura da smentire), il tema ... Leggi su wired (Di lunedì 27 aprile 2020) (Foto diJorge Silva/Pool via Bloomberg)Nonostante sia appena quattropiù giovane del fratello, il leaderno Kim Jong-un, il mondo intero ha iniziato a parlare di lei solo nel 2010, in occasionesua prima apparizione pubblica. Oggi Kim Yo-jong è considerata la seconda persona più potentedel, nonché consigliera fidata del giovanee voce autorevole nella gestione dei rapporti con Stati Uniti edel Sud. Il suo nome è finito in cima ai taccuini di analisti ed esperti di relazioni internazionali dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni a propositopresunta morte di Kim Jong-un. Al di là dell’effettiva veridicitànotizia, che è ancora tutta da confermare (e anzi, secondo fonti di intelligence americane e sudne sarebbe addirittura da smentire), il tema ...

