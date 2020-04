I migliori smartband | guida all’acquisto 2020

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tra i dispositivi indossabili più richiesti ci sono gli, bracciali smart perfetti per l’attività fisica, con un design sportivo e funzionalità specifiche per gli allenamenti. Rispetto agli smartwatch sono meno avanzati, tuttavia possono offrire anche il GPS integrato, il cardiofrequenzimetro e il monitoraggio del sonno. Inoltre, presentano un prezzo davvero economico. Ecco quali sono ie i criteri da valutare per scegliere quello giusto. Cos'è unoe come funziona Glisono dei bracciali elettronici, smartwatch semplificati il cui compito principale è monitorare l’attività fisica delle persone che li indossano. Alcuni modelli sono dotati di un display touch, mentre altri di un normale quadrante multifunzione, tuttavia si possono collegare tramite Bluetooth allo smartphone per ...