virginiaraggi : In questi giorni è stato pubblicato un interessante saggio del centro studi internazionale @GI_TOC su come la mafia… - fattoquotidiano : IL #PIEMONTE RISCHIA UN NUOVO LOCKDOWN “Al momento i dati non consigliano una fase 2, tra 10 giorni chissà”. Le par… - AmbCina : ll 22 aprile è staro riaperto al pubblico lo #zoo di #Wuhan. Per accedere, basta mostrare 'codice sanitario' e misu… - pa_pisa : ?? AL LAVORO! - Sono stati giorni di festa un po' anomali per tutti, ma i nostri volontari non hanno perso tempo. Ma… - Clockwoork : RT @piazzaesports: Ci siamo quasi! La Fase Finale del #CircuitoPiazza si svolgerà dall'8 al 17 Maggio, con la top 8 che si affronterà in u… -

Ultime Notizie dalla rete : giorni del I giorni del dio selvaggio Il Foglio Il covid porta via due fratelli a pochi giorni di distanza

CASALE MONFERRATO - Stava lottando insieme contro il coronavirus, ma entrambi non ce l’hanno fatta. Sono due fratelli di Casale Monferrato morti a ...

Moliterno, Irsina e Tricarico da oggi fuori dalla zona rossa

La notizia arriva proprio nel giorno in cui nel paese della Val d’Agri si è concluso lo screening su un campione di mille abitanti e contemporaneamente è scaduta l’ordinanza del governatore Vito Bardi ...

CASALE MONFERRATO - Stava lottando insieme contro il coronavirus, ma entrambi non ce l’hanno fatta. Sono due fratelli di Casale Monferrato morti a ...La notizia arriva proprio nel giorno in cui nel paese della Val d’Agri si è concluso lo screening su un campione di mille abitanti e contemporaneamente è scaduta l’ordinanza del governatore Vito Bardi ...