Fase 2, Conte: possiamo vedere i “congiunti” dal 4 maggio. Ecco chi sono (Di lunedì 27 aprile 2020) Dal 4 maggio entrerà in vigore il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che detterà nuove regole agli italiani. Dal 4 maggio ci sarà un allentamento delle misure e si potranno ricominciare a vedere i parenti, anzi, i “congiunti”, come ha specificato il presidente Conte durante la diretta di domenica 26 aprile. Ma cosa si intende per congiunti? Chi potremo davvero vedere a partire dal 4 maggio sempre con le dovute precauzioni? La possibilità di incontrare i congiunti è una delle novità introdotte dal decreto. Da lunedì 4 maggio- si legge nel decreto, articolo 1 comma a – saranno considerati “necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - scatta la fase 2 : in rivolta vescovi e commercianti. Contro Conte anche Rossi e Bonaccini

La fase 2 non convince - l’hashtag CONTEDIMETTITI di tendenza sui social

Anche i vip silurano Conte : "Questa è la fase 2? Pare una supercazzola" - (Di lunedì 27 aprile 2020) Dal 4entrerà in vigore il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che detterà nuove regole agli italiani. Dal 4ci sarà un allentamento delle misure e si potranno ricominciare ai parenti, anzi, i “congiunti”, come ha specificato il presidentedurante la diretta di domenica 26 aprile. Ma cosa si intende per congiunti? Chi potremo davveroa partire dal 4sempre con le dovute precauzioni? La possibilità di incontrare i congiunti è una delle novità introdotte dal decreto. Da lunedì 4- si legge nel decreto, articolo 1 comma a – saranno considerati “necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie ...

Tommasolabate : La Fase 2 è una Fase 1 che ce l’ha fatta. #Conte - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'… - AnnalisaChirico : Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? St… - GiuseppeCima : RT @gloquenzi: Il vero discorso di Conte sulla fase 2 (poi rubato dagli hacker) - assaloni : RT @GiancarloDeRisi: Chiese chiuse, preti contro: per Conte arrivano i guai. Un esercito di scontenti: sulla Fase 2 coro di critiche da ent… -