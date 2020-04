Fase 2 autocertificazione: tutto quello che bisogna sapere (Di lunedì 27 aprile 2020) Fase 2 autocertificazione: tutto quello che bisogna sapere. Quando occorre usarla e quando no in questo periodo dal 4 al 18 maggio Nonostante la grande attesa per la conferenza stampa del premier Conte di ieri sera, molti sono rimasti delusi sull’annuncio della Fase 2. La ripartenza tanto auspicata sarà solo parziale e riguarderà principalmente le … L'articolo Fase 2 autocertificazione: tutto quello che bisogna sapere proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Fase 2 - Autocertificazione : nuovo modulo per visite congiunti e domicilio

Autocertificazione Fase 2 - nuovo modulo spostamenti/ Quando serve e cosa cambia

Fase 2 - l’autocertificazione per gli spostamenti dal 4 maggio (Di lunedì 27 aprile 2020)che. Quando occorre usarla e quando no in questo periodo dal 4 al 18 maggio Nonostante la grande attesa per la conferenza stampa del premier Conte di ieri sera, molti sono rimasti delusi sull’annuncio della2. La ripartenza tanto auspicata sarà solo parziale e riguarderà principalmente le … L'articolocheproviene da www.inews24.it.

AnnalisaChirico : Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? St… - Corriere : Dal 4 maggio l’autocertificazione resta ma cambia. Sì a spostamenti per la visita ai familiari - fanpage : Proviamo a capire come si articola il piano del governo per la #Fase2 - nieddupasqui : RT @AnnalisaChirico: Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? Stess… - infoitinterno : Fase 2, ipotesi autocertificazione solo per spostamenti fuori dalla Regione -