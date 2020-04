Coronavirus | Colao | ‘ripartire con decisione ma in sicurezza è priorità’**

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Questo è il primo passo per avviare l’Italia alla fase 2. Ripartire conma inè adesso la priorità di tutti gli Italiani. Il nostro Comitato Economico Sociale vuole ora ascoltare e sistematizzare bisogni e opportunità di individui, famiglie e imprese, per consigliare priorità e interventi che possano sostenere il rilancio e la competitività dell’Italia nel 2020-21”. Ad affermarlo è Vittorio, il responsabile del Comitato di esperti in materia Economica e Sociale (Comitato Economico Sociale), che ha consegnato nei giorni scorsi alla Presidenza del Consiglio il primo rapporto sul lavoro effettuato dalla data del suo insediamento, lo scorso 12 aprile.L'articolo, ‘ripartire conma inè ...

Agenzia_Ansa : #Fase2, Colao: Ora un sistema integrato di raccomandazioni. La Task force riparte in settimana, indicazioni econom… - fattoquotidiano : Coronavirus, il capo della Task force Colao: “La Fase 2 coinvolge 4,5 milioni di lavoratori. Servono screening este… - Ilmoralizzator9 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il capo della Task force Colao: “La Fase 2 coinvolge 4,5 milioni di lavoratori. Servono screening estensi… - zazoomnews : Coronavirus il capo della Task force Colao: “La Fase 2 coinvolge 45 milioni di lavoratori. Servono screening estens… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il capo della Task force Colao: “La Fase 2 coinvolge 4,5 milioni di lavoratori. Servono screening estensi… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Colao

Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti. Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò ...Vittorio Colao, a capo della Task Force istituita per la gestione della Fase 2 del coronavirus, ha illustrato i piani. «Il primo passo per avviare l'Italia alla fase 2» ...