Cambio gomme: quando sostituirle, il costo e cosa dice la normativa (Di lunedì 27 aprile 2020) Cambio delle gomme invernali: quando va fatto? Ecco tutte le informazioni sulla normativa, il costo, le date e il periodo d’obbligo dei pneumatici invernali. Il 15 aprile di ogni anno scade l’obbligo di legge che impone l’utilizzo delle gomme invernali sui tratti stradali che prevedono tale misura di sicurezza. Con la primavera oramai alle porte, il Cambio dei pneumatici diventa un’incombenza per molti automobilisti. Nel 2020, però, tramite il Decreto Cura Italia emanato in materia di misure economiche per far fronte all’emergenza coronavirus, l’obbligo è stato prorogato di un mese, quindi il termine ultimo per il Cambio gomme sarà il 15 maggio 2020. La divisione stagionale per l’utilizzo delle gomme è stata introdotta da una direttiva ministeriale del 2013 in reazione alla Legge 120 del 2010 che autorizza i ... Leggi su newsmondo Cambio gomme estivo entro il 15 maggio?

Cambio Gomme Invernali-Estive 2020 : quando procedere - date consigliate e migliori pneumatici

