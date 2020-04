Brusaferro | «Nella Fase 2 fondamentale il monitoraggio a livello locale per prevenire i

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nel corso della conferenza stampa della Protezione civile è intervenuto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio. «Il trend, aldilà delle flessioni del fine settimana sui tamponi, in cui si fanno meno tamponi, è di progressivo decremento dei morti e dei casi di infezione. Ma c’è ancora una circolazione del virus nel Paese». Ha poi spiegato meglio quali sono le diverse tipologie di mascherine consigliate. «Le mascherine si dividono in due categorie, quelle di tipo 1, ovvero le chirurgiche, raccomandate per personale sanitario, quelle di tipo 1, dispositivi medici, raccomandate per la popolazione, ma per pazienti e accompagnatori in determinati contesti. poi le mascherine non mediche, raccomandate per la popolazione, hanno la funzione di ridurre o limitare l’emissione di droplet da parte di ...