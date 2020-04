Avengers: Endgame, Sebastian Stan: "Falcon meritava lo scudo di Captain America" (Di lunedì 27 aprile 2020) Sebastian Stan, interprete di Bucky Burnes nel mondo Marvel, è convinto che sia stata un'ottima idea destinare lo scudo di Captain America a Falcon, come abbiamo visto nel finale di Avengers: Endgame. L'interprete di Bucky Burnes/Soldato d'Inverno, Sebastian Stan, non porta rancore nei confronti del suo collega Anthony Mackie, ovvero Falcon, per aver avuto in eredità lo scudo di Captain America alla fine di Avengers: Endgame. L'attore, infatti, insiste sul fatto che scegliere Falcon come erede di Captain America è stata un'ottima decisione, anche se alcuni fan credono che la scelta sarebbe dovuta cadere sul suo personaggio. Parlando con Hollywood Reporter, Sebastian Stan ha spiegato il suo punto di vista in merito alla faccenda: "Sam, per me, è sempre stato l'uomo più giusto per ottenere quel mantello per numerose ragioni, che ha ... Leggi su movieplayer Avengers : Endgame - ecco quanto ha guadagnato Disney con il film

