TERREMOTO NAPOLI-POZZUOLI OGGI M 3 1 Ingv ultime scosse | panico e gente in strada

Corriere : Terremoto Napoli-Pozzuoli, diverse scosse nella notte - Corriere : Terremoto Napoli-Pozzuoli, diverse scosse nella notte - SkyTG24 : #Terremoto a Pozzuoli, tre scosse nella notte: avvertite anche a Napoli ?? La più potente, di magnitudo 3.1 secondo… - marcoranieri72 : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO #NAPOLI - #POZZUOLI, paura e gente in strada, lungo sciame sismico di Magnitudo 3.1. Ecco QUI i DETTAGLI » https:… - isabellepoupet : RT @Corriere: Terremoto Napoli-Pozzuoli, diverse scosse nella notte -

La terrà è tornata a ancora a tremare in campania. Due scosse, a distanza di 10 minuti, sono state registrate dai sismografi dell'osservatorio vesuviano. La più intesa alle 04.59 di oggi: magnitudo ...