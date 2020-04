SCENARIO/ Colao, liquidità, fase 2: le spine di Conte al di là delle smentite di rito (Di domenica 26 aprile 2020) Un piano per la fase 2 non c’è i soldi nemmeno, le banche non si fidano del governo, ma Conte può dormire sonni tranquilli: ora ha 2 stampelle Leggi su ilsussidiario SCENARIO MES/ “Conte e M5s pronti a firmarlo - poi arrivano Colao o Draghi” (Di domenica 26 aprile 2020) Un piano per la2 non c’è i soldi nemmeno, le banche non si fidano del governo, mapuò dormire sonni tranquilli: ora ha 2 stampelle

cdaria1 : RT @VenezianiMar: È terribile quello che ha detto Colao che col 5G “si potrà iniettare o rilasciare una sostanza medica in remoto, quasi is… - LaTiger1 : RT @VenezianiMar: È terribile quello che ha detto Colao che col 5G “si potrà iniettare o rilasciare una sostanza medica in remoto, quasi is… - MariaRo51490621 : RT @VenezianiMar: È terribile quello che ha detto Colao che col 5G “si potrà iniettare o rilasciare una sostanza medica in remoto, quasi is… - Valty52 : RT @VenezianiMar: È terribile quello che ha detto Colao che col 5G “si potrà iniettare o rilasciare una sostanza medica in remoto, quasi is… - PiranhaCaribe : RT @VenezianiMar: È terribile quello che ha detto Colao che col 5G “si potrà iniettare o rilasciare una sostanza medica in remoto, quasi is… -