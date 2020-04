Sars-CoV2, la ricetta per le mascherine “fai da te” più efficaci per Covid-19 (Di domenica 26 aprile 2020) Dal 4 maggio vigerà quasi sicuramente l’obbligo di indossare, almeno negli ambienti chiusi come negozi e supermarket, le mascherine che possono proteggere gli altri da un eventuale contagio da parte nostra. Ma se qualcuno si trovasse senza quelle predisposte o comunque volesse preparare in casa strumenti di protezione più efficaci possibile, che tessuti dovrebbe impiegare? Seta e simili, uniti a cotone. Magari sfruttando una vecchia sottoveste della nonna, unita ad una maglietta di cotone a trame forti in strati sovrapposti cuciti in casa. Almeno questo è il consiglio che arriva da un gruppo di scienziati americani, che hanno pubblicato gli esiti della loro ricerca su ACS Nano. L’ideale è una combinazione di tessuti Cotone, più seta naturale o chiffon. Questa la “miscela” che, in caso di necessità di mascherine “fai ... Leggi su dilei Coronavirus : possibile attacco hacker al laboratorio di Wuhan imputato come punto d’origine del SARS-CoV2

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Isolato all'ospedale di Siena il virus SARS-Cov2

