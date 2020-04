Muore di coronavirus, la moglie trova una lettera straziante dedicata a lei e i suoi figli (Di domenica 26 aprile 2020) La giovane Katiel Coelho ha trovato un messaggio che non avrebbe mai voluto, l'ultima lettera che le ha mandato suo marito John, una lettera che l'uomo prima di morire ha scritto dal suo letto di ospedale per lei e i loro figli: "Vi amo con tutto il mio cuore" Quando la donna si è precipitata all'ospedale si Danbury nel Connecticut, purtroppo era troppo tardi per il marito che positivo al coronavirus è morto con un attacco di cuore. Dopo, la donna disperata, ha iniziato a raccogliere tutti gli effetti personale del suo amato John, si è ritrovata tra le mani anche il suo telefono e ha trovato una lettera in cui lui scriveva tutto il suo amore nelle ultime ore prima della sua morte. Continua… John fino all'ultimo istante prima di morire pensava alla sua Katiel La storia è stata riportata da un sito locale diventando subito virale nel web: ... Leggi su howtodofor Coronavirus - muore neonata di 5 mesi negli Usa : "Addio principessa guerriera"

Coronavirus Usa - 51mila morti - 890mila casi/ A New York muore neonata di 5 mesi

Ultime Notizie dalla rete : Muore coronavirus Coronavirus Pescara, ingegnere muore a 37 anni: Giovanna non sapeva di essere positiva Il Messaggero Coronavirus, in Sicilia calano ancora i contagiati. Boom di guariti e diminuiscono i ricoveri

Coronavirus in Umbria, muore 68enne di Umbertide. Era ricoverato dal 13 aprile

Nel pomeriggio di domenica 26 aprile si è registrato il decesso per Covid 19 nella Unità di Terapia Intensiva del Santa Maria della Misericordia di un paziente residente nel comune di Umbertide. L'uom ...

