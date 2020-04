Kindle Paperwhite, un amico fidato nei giorni di quarantena (Di domenica 26 aprile 2020) Fino a qualche tempo fa, la possibilità di avere una libreria tascabile, sempre a portata di mano, sembrava fantascienza. Grazie agli ebook readers, o lettori di libri elettronici, tutto questo è diventato realtà. L’ebook reader è un dispositivo elettronico portatile che permette di caricare un gran numero di testi in formato digitale (ebook) e di leggerli analogamente ad un libro cartaceo. Se si è appassionati alla lettura, ma non esperti di e-reader, ci sono alcune grandi opzioni che non erano disponibili alcuni anni fa. Il Kindle, prodotto venduto da Amazon è di gran lunga la linea più popolare di e-reader. Se si acquista un e-reader per la prima volta, scegliere un Kindle è una scommessa sicura.Tra i vari modelli di Kindle, per la maggior parte delle persone, il Kindle Paperwhite è l’e-reader da ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 26 aprile 2020) Fino a qualche tempo fa, la possibilità di avere una libreria tascabile, sempre a portata di mano, sembrava fantascienza. Grazie agli ebook readers, o lettori di libri elettronici, tutto questo è diventato realtà. L’ebook reader è un dispositivo elettronico portatile che permette di caricare un gran numero di testi in formato digitale (ebook) e di leggerli analogamente ad un libro cartaceo. Se si è appassionati alla lettura, ma non esperti di e-reader, ci sono alcune grandi opzioni che non erano disponibili alcuni anni fa. Il, prodotto venduto da Amazon è di gran lunga la linea più popolare di e-reader. Se si acquista un e-reader per la prima volta, scegliere unè una scommessa sicura.Tra i vari modelli di, per la maggior parte delle persone, ilè l’e-reader da ...

Eva_booklover97 : @ARAVGORN Guarda Aranzulla aveva fatto un articolo a riguardo dove ti spiega bene tutto, io comunque ho il Kindle paperwhite e funziona bene - beltel_srl : #Kindle - #Paperwhite Paperwhite, Resistente All'acqua, Schermo Ad Alta Risoluzione Da 6', 8 Gb, Include Off… - chi_scrive : Amazon regala 5 #ebook a chi acquista Kindle PaperWhite Torna l’iniziativa di Amazon che premia gli acquisti del… - antichiprofumi : @rudepoesia Baby, sono la regina del Kindle Paperwhite, senza riflessi anche da luce diretta perciò non affatica pe… - poppyhiIl : @rudepoesia ho il kindle paperwhite (che non so che differenza abbia rispetto agli altri) da circa un anno e mi ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Kindle Paperwhite Kindle Paperwhite la super offerta che convince BestOnDesk Migliore ebook reader 2020: guida all’acquisto

Di dimensioni identiche al modello base di Kindle (6 pollici), il Paperwhite è però più sottile e leggero e ha una risoluzione di 300 ppi, che garantisce nitidezza e definizione del carattere, ed è ...

Di dimensioni identiche al modello base di Kindle (6 pollici), il Paperwhite è però più sottile e leggero e ha una risoluzione di 300 ppi, che garantisce nitidezza e definizione del carattere, ed è ...