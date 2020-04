Fase 2, Conte conferma: “Non sarà libera tutti. Se ami l’Italia mantieni le distanze”. (Di domenica 26 aprile 2020) (Teleborsa) – Ci si avvia molto lentamente verso la normalità. La Fase 2 – o come è stata battezzata da tanti la “Fase 1 e mezzo” – inizierà il 4 maggio ma non sarà un “libera tutti” e, soprattutto, la prudenza sarà d’obbligo. E’ quanto confermato dal Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa serale, che pone fine ad una domenica intensa di lavoro: una prima riunione con la maggioranza, il sottosegretario Riccardo Fraccaro ed i Ministri De Micheli, Patuanelli, Gualtieri, Catalfo e De Micheli, poi la cabina di regia con gli Enti Locali. “Abbiamo ottenuto un grande risultato. Avete tutti dimostrato grande forza, coraggio, solidarietà”. Con queste parole il Premier ha aperto la conferenza stampa per illustrate i Contenuti dl Dpcm che avvierà la Fase 2 a partire dal 4 ... Leggi su quifinanza Un esercito di scontenti. Sulla Fase 2 coro di critiche da enti locali - Confindustria e Cei

