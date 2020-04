Domenica In, Mara Venier fuori controllo: vuole fare la crostata con il pollo, delirio su Rai 1 (Di domenica 26 aprile 2020) Scene surreali a Domenica In, la deliziosa trasmissione del pomeriggio su Rai 1 dove la regina incontrastata è Mara Venier. Ospite in collegamento c'è Iginio Massari, il celebre pasticcere del quale Jerry Calà proprio non riesce a dire il nome: continua a storpiarlo con evidente imbarazzo della conduttrice e del maestro che chi segue Masterchef ben conosce. Ma non solo. Perché anche Zia Mara ha qualche problema a capirsi con l'assistente di Massari, la quale spiega passo per passo la ricetta di una crostata mentre la Venier prende appunti. E ad un certo punto l'assistente afferma: "Sessanta grammi di tuorlo". E la Venier trasecola: "Di pollo?". "No, tuorlo". "Di?". "Tuorlo, tuorlo d'uovo". E giù risate: insomma, Mara Venier voleva fare una crostata con... il pollo. Leggi su liberoquotidiano Jerry Calà rivela a Mara Venier a Domenica In : “Per la prima volta…”

Domenica In - Mara Venier avverte il marito : “Facciamo i conti quando vengo”

Domenica In - che disastro con Iginio Massari : come lo chiama Jerry Calà - gelo siderale da Mara Venier (Di domenica 26 aprile 2020) Scene surreali aIn, la deliziosa trasmissione del pomeriggio su Rai 1 dove la regina incontrastata è. Ospite in collegamento c'è Iginio Massari, il celebre pasticcere del quale Jerry Calà proprio non riesce a dire il nome: continua a storpiarlo con evidente imbarazzo della conduttrice e del maestro che chi segue Masterchef ben conosce. Ma non solo. Perché anche Ziaha qualche problema a capirsi con l'assistente di Massari, la quale spiega passo per passo la ricetta di unamentre laprende appunti. E ad un certo punto l'assistente afferma: "Sessanta grammi di tuorlo". E latrasecola: "Di?". "No, tuorlo". "Di?". "Tuorlo, tuorlo d'uovo". E giù risate: insomma,volevaunacon... il

pb139 : RT @Luna__lu: Mara : 'Ma non vi avevo riconosciuto! Ho pensato: hanno sbagliato servizio, COSA CHE NON SUCCEDE MAI QUI A DOMENICA IN' ??… - zazoomnews : Jerry Calà rivela a Mara Venier a Domenica In: “Per la prima volta…” - #Jerry #rivela #Venier #Domenica - zazoomblog : Jerry Calà rivela a Mara Venier a Domenica In: “Per la prima volta…” - #Jerry #rivela #Venier #Domenica - Noovyis : (Domenica In, Mara Venier fuori controllo: vuole fare la crostata con il pollo, delirio su Rai 1) Playhitmusic - - mariafoglia6 : Mara Venier triste e preoccupata a Domenica In. Il pubblico si è accorto... -