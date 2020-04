Coronavirus | sono in arrivo 4 milioni di test sierologici

Leggi su meteoweek

(Di domenica 26 aprile 2020) 4dientro fine di maggio: saranno distribuiti in Italia dalla Abbott e saranno disponibili in circa mille laboratori. Arrivano i: “Entro fine maggio la Abbott conta di distribuire in Italia 4di”. Lo comunica proprio la Abbott, l’azienda farmaceutica statunitense vincitrice del bando indetto dal governo per la … L'articoloindiproviene da www.meteoweek.com.