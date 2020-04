Coronavirus | Bonaccini | “D’accordo con l’approccio graduale del Governo | ma ora serve una

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) “Condividiamo l’approccio, ci vuole un’agenda condivisa con le Regioni per una programmazione delle riaperture per tutti settori che non potranno ripartire il 4 maggio”. Il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano, lancia il suo messaggio aldopo l’annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riguardo all’allentamento delle restrizioni in vista della Fase 2 che inizierà il 4 maggio. “Il Dpcm ha recepito molte richieste delle Regioni – ha aggiunto il governatore emiliano – Ma orauna road map che consenta alle economie dei territori di pianificare logistica e interventi necessari per la ripartenza. Per questo abbiamo avanzato alla richiesta di un confronto, a partire da domani, sulle fasi successive”. Per, nei prossimi ...