“Continua a mostrarti nuda e non sparare cavolate” | Naike Rivelli in Senza veli | la critica

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 26 aprile 2020) La varie polemiche didurante la quarantena da Covid-19ha trovato un altro argomento per sollevare un’altra polemica sui social network. Negli ultimi giorni la figlia di Ornella Muti si era scagliata contro i vari reality Show, in particolare Pechino Express, affermando che sono tutti organizzati. Poi si è scagliata contro la politica italiana per quello che sta facendo nel nostro Paese durante l’emergenza sanitaria per il Covid-19.dimenticare gli attacchi diretti alla Chiesa che non aprono le porte aitetto, ma anche le accuse a Barbara D’Urso e Chiara Ferragni. Ora è il turno delle mascherine e di coloro che le indossano in auto anche se sono da soli. Nel suo profilo Instagram, la 45enne ha utilizzato delle frasi ironiche associate ad un’immagine piccante. La figlia di Ornella Muti contro le mascherine in ...