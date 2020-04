Conferenza Conte 26 aprile 2020 | dove guardare il discorso in diretta TV e streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 aprile 2020)stampa, si va verso un nuovo intervento del Premier. Si terrà questa sera, come di consueto alle 20:20, lastampa indel Presidente del Consiglio Giuseppe. “Questa sera vorrei illustrare il nuovo Dpcm sulla fase 2 della convivenza con il Coronavirus” – ha dichiaratodurante la riunione, che è ancora in corso, con tutti gli enti locali.stampa, le nuove misure per la Fase 2 Questa sera il Premierillustrerà ina tutti gli italiani tutte le misure per far fronte alla cosiddetta “Fase 2” che prenderà il via dal prossimo 4 maggio. Nell’imminente interventospiegherà cosarrà il nuovo Dpcm che dovrebbe consentire al Paese, anche se in “modo ordinato e senza un via libera ...