Che tempo che fa, puntata 26 Aprile 2020: Presidente della Camera Fico ospite da Fazio (Di domenica 26 aprile 2020) Il Presidente della Camera Fico sará ospite a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio nel corso di una puntata, quella odierna, del 26 Aprile 2020 che promette di essere una delle piu attese. Tra coronavirus e le celebrazioni del 25 Aprile, tra le possibili aperture della Fase 2 e le diatribe politiche, molto bolle in pentola. Da Fazio saranno poi presenti i ministri Bellanova e Spadafora, e in esclusiva Renzo Piano. Che tempo che fa, puntata 26 Aprile 2020: Presidente della Camera Fico ospite da Fazio. Anche Bellanova e Spadora Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova, il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora e anche il noto Renzo Piano saranno tra gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata ... Leggi su italiasera “Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a superare questo tempo di prova” - esorta Francesco

