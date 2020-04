Call of Duty Warzone e il cross-play: perché è possibile disattivarlo solo su Playstation 4? (Di domenica 26 aprile 2020) Qualche giorno fa, vi avevamo raccontato di come i giocatori di Call of Duty su console avessero iniziato a disattivare il cross-play per sfuggire all'ondata di cheater che stavano invadendo la versione PC di Modern Warfare e di Warzone. Purtroppo, è saltato fuori che non tutti i giocatori console dispongono di questa opzione.A quanto pare, disattivare il cross-play è un'opzione che solo le versioni PS4 di Call of Duty: Warzone possiedono, nonostante le FAQ di Activision suggeriscano che sia possibile farlo ovunque. La cosa è bizzarra, dato che, effettivamente, in Modern Warfare è possibile farlo senza problemi su qualsiasi piattaforma.Invece, la battle royale stand-alone di Call of Duty funziona diversamente: disattivando il cross-play dai settaggi di gioco, le versioni PC e Xbox One obbligano l'utente a riattivarlo, precludendogli l'accesso al matchmaking. ... Leggi su eurogamer Call of Duty : Warzone può contare su un giocatore di 5 anni incredibilmente bravo

