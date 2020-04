Buon compleanno Anouk Aimée | Italo Vegliante | Paolino Pulici…

(Di lunedì 27 aprile 2020)Aimée,Pulici… …Graziano Delrio, Vittorio Cecchi Gori, Claudio Burlando, Dominique Boschero, Giustina Demetz, Lina Sotis, Enzo Braschi, Viviane Reding, Francesco Paolo Sisto, Davide de Zan, Marco Carra, Angelo Mangiante, Giuseppe de Mita, Valerio Fiori, Silvia Farina Elia… Oggi 27 aprile compiono gli anni: Carlo Redaelli, ex calciatore;Aimée, attrice; Pietro Zoppas, ex ciclista; Nico Perrone, storico, saggista, giornalista; Luca Colasanto, politico, editore, giornalista; Dominique Boschero, attrice; Lily Tirinnanzi, attrice; Giustina Demetz, sciatrice; Filippo Cavazzuti, economista, politico; Vittorio Cecchi Gori, imprenditore, politico, produttore cinema; Lina Sotis, scrittrice, giornalista; Roberto Bonadimani, fumettista, illustratore; Patrizia Carrano, giornalista, scrittrice; Venanzio ...

Buon compleanno Giorgia! La dedica del compagno Emanuel Lo e di mamma Elsa “Poi ti svegli e hai 49 anni! Lo voglio dire: a presto abbracciarci” 26-04-2020 Compleanno in quarantena per la cantante ...Melania Trump compie 50 anni, festeggiati in lockdown alla Casa Bianca col figlio quattordicenne Barron, e il marito Donald le fa gli auguri su Twitter. «Buon compleanno alla nostra grande first lady» ...