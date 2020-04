Meteo Roma del 25-04-2020 ore 06:10 (Di sabato 25 aprile 2020) Meteo nuovo aggiornamento Meteo in studio Roberta Frascarelli oggi al nord tempo stabile asciutto per tutto l’arco della giornata Salvo locali piogge possibili sulle Alpi sud-occidentali al pomeriggio movimento al nord-est in serata ma senza fenomeni al centro cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al mattino tutte le regioni qualche addensamento in più al pomeriggio sui rilievi ma con tempo asciutto al sud e sulle Isole inizio di giornata con bel tempo e sole prevalente su tutti i settori peggiora dalla sera notte sulle Isole maggiori con molte nubi e deboli piogge sparse temperature in lieve rialzo nei valori minimi massimi invece stazionarie previsioni a cura del centro Meteo italiano www.centroMeteoitaliano.it In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews Meteo Roma del 24-04-2020 ore 19 : 15

