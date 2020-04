Linea Verde | Beppe Convertini fa una confessione | “Momento drammatico”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 25 aprile 2020), il conduttoreconfessa: “Il momento è surreale e drammatico”, il programma condotto dae Ingrid Muccitelli, a differenza di molti altri non accenna a fermarsi. Il conduttore però, in un’intervista concessa al periodico Mio, ci ha tenuto a sottore la delicatezza del periodo: Il momento è surreale e drammatico. Stiamo vivendo grandi restrizioni. Ma queste misure sono fondamentali: dobbiamo tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari. Lui però sta bene e si sente fortunato, anche se è costretto a rimanere lontano dalla propria famiglia: è a Roma, mentre i famigliari sono nella sua Puglia. Rimanere è stata una scelta difficile ma dovuta, perché non avrebbe mai potuto esporre a rischi le persone che ama. Ne sente ovviamente la mancanza, che cerca ...