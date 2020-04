Firenze. Procedure più snelle e pagamenti veloci per fondi Piano di sviluppo rurale (Di sabato 25 aprile 2020) Un pacchetto di innovazioni per garantire Procedure più snelle e pagamenti più rapidi per i contributi legati ai bandi del Piano di sviluppo rurale. Lo ha messo a punto Artea, l’agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, per rispondere alle esigenze legate all’emergenza coronavirus. Le novità si applicano a tutte le misure che prevedono contributi (in media del 40%) per gli investimenti effettuati dagli agricoltori, dagli agriturismi e dalle aziende di trasformazione agro-alimentare, dove condizione essenziale è l’effettuazione del cosiddetto “collaudo” dell’investimento con un apposito sopralluogo in azienda. Grazie a questi provvedimenti verranno accellerate le fasi finali di liquidazione del contributo per gli investimenti realizzato con l’opzione, eventuale, di svolgere le visite aziendali solo dopo ... Leggi su laprimapagina Firenze : procedure semplificate e più agevoli per le imprese (Di sabato 25 aprile 2020) Un pacchetto di innovazioni per garantirepiùpiù rapidi per i contributi legati ai bandi deldi. Lo ha messo a punto Artea, l’agenzia regionale per iin agricoltura, per rispondere alle esigenze legate all’emergenza coronavirus. Le novità si applicano a tutte le misure che prevedono contributi (in media del 40%) per gli investimenti effettuati dagli agricoltori, dagli agriturismi e dalle aziende di trasformazione agro-alimentare, dove condizione essenziale è l’effettuazione del cosiddetto “collaudo” dell’investimento con un apposito sopralluogo in azienda. Grazie a questi provvedimenti verranno accellerate le fasi finali di liquidazione del contributo per gli investimenti realizzato con l’opzione, eventuale, di svolgere le visite aziendali solo dopo ...

Coronavirus, la strage nelle Rsa in Toscana: le vittime, i ritardi, le accuse

Tre esposti hanno generato altrettante indagini da parte della procura di Firenze: due segnalazioni — sull’Rsa Villa San Biagio di Dicomano ... che hanno lamentato una «mancanza d’attenzione sui ...

