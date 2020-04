"Ecco chi comanda davvero al governo". Meloni, sul Mes spunta una "manina": altro che Conte (Di sabato 25 aprile 2020) Lui l'ha creato e lui ne detiene le redini. Secondo Giorgia Meloni a dettare le mosse al governo ci pensa Matteo Renzi. "Ecco chi comanda davvero nel governo italiano. Renzi dice chiaramente che il MES verrà attivato (bluffando sulle condizionalità: non esistono prestiti senza condizioni). I cinque stelle non hanno nulla da dire?" si sfoga sul suo profilo Twitter. A ridosso della sconfitta di Giuseppe Conte (sì al Meccanismo europeo di stabilità come vuole l'Ue e no per ora al Recovery Fund come vuole l'Italia ndr), il fu rottamatore nonché leader di Italia Viva esulta: "La conclusione del Consiglio Europeo è un ottimo passo in avanti. Francia e Italia insieme portano a casa un bel risultato. E adesso possiamo usare per la sanità i 37 miliardi del Mes, senza condizioni. Finisce il populismo, inizia il buon senso. Viva l'Italia, viva ... Leggi su liberoquotidiano Calciomercato Inter - non si molla Chiesa : ecco le contropartite per convincere la Fiorentina

Giorgia Meloni, sul Mes spunta una "manina": "Ecco chi comanda davvero al governo", Conte spodestato?

Casa di Carta. Ecco perchè "Bella Ciao" è stata inserita nella serie

Lo sceneggiatore Javier Gomez Santander racconta come è nata la scelta di inserire la canzone nella fortunata serie: "È il simbolo di chi lotta dalla parte della giustizia" Prima il Professore e il ...

