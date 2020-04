Cosa mi manca di più del calcio (Di sabato 25 aprile 2020) Sono passati quasi due mesi dall'ultima partita di Serie A. La quarantena ha colpito tutti i settori compreso il mondo del calcio e, per i tifosi, i fine settimana sembrano diventati più vuoti e noiosi. Si sente la mancanza di qualCosa. La mancanza di quelle emozioni che alimentavano il nostro spirito ogni fine settimana. Se devo essere sincero ci sono molte cose che mi mancano del calcio. La partita, i 90 minuti, quel momento quasi sacro che aspetti da tutta la settimana e che, per qualche... Leggi su 90min Focus sull’alimentazione dei più piccoli : cosa non deve mai mancare nella merenda?

Ma è certo che comunque manca la vita di prima. Speriamo di uscire da questo confinamento il più rapidamente possibile. Roma è in genere una città in movimento, dove ci sono turisti. È molto strano ...

Mi ha detto che lei era l’unica persona che avrebbe potuto darmi ogni cosa che le avessi chiesto e che senza di lei avrei dovuto imparare ... In ogni momento sapevo che avrei dovuto dare il doppio ...

