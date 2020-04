Coronavirus, #AltoAdigesiriparte: Fase 2 e mobilità, pacchetto per la ciclabilità (Di sabato 25 aprile 2020) Potenziare la mobilità ciclabile è un obiettivo strategico della Provincia di Bolzano per plasmare la mobilità ai tempi del nuovo Coronavirus. L’assessore alla mobilità Daniel Alfreider sottolinea: “Mezzi pubblici carichi di persone possono rappresentare un pericolo per l’utenza e per questo è importante offrire alternative sane e attrattive“. Insieme ai collaboratori della Ripartizione mobilità e il settore Green Mobility della STA – Strutture Trasporto Alto Adige si sta lavorando a un pacchetto per potenziare l’uso della bici, spiega Alfreider. Secondo Harald Reiterer, direttore del settore Green Mobility della STA, il tema è un piano in più step: “Il nostro obiettivo è ampliare la rete ciclabile, motivare strutture pubbliche e imprese a mettere ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 25 aprile 2020) Potenziare la mobilità ciclabile è un obiettivo strategico della Provincia di Bolzano per plasmare la mobilità ai tempi del nuovo. L’assessore alla mobilità Daniel Alfreider sottolinea: “Mezzi pubblici carichi di persone possono rappresentare un pericolo per l’utenza e per questo è importante offrire alternative sane e attrattive“. Insieme ai collaboratori della Ripartizione mobilità e il settore Green Mobility della STA – Strutture Trasporto Alto Adige si sta lavorando a unper potenziare l’uso della bici, spiega Alfreider. Secondo Harald Reiterer, direttore del settore Green Mobility della STA, il tema è un piano in più step: “Il nostro obiettivo è ampliare la rete ciclabile, motivare strutture pubbliche e imprese a mettere ...

