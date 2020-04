Concessioni balneari, l’assessore Matera conferma: “C’è la proroga” (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una nota a firma dell’assessore regionale Corrado Matera viene ufficializzata la decisione del Mibact, attraverso il sottosegretario, Lorenza Bonaccorsi, sulla sospensione dei procedimenti di riassegnazione delle Concessioni balneari. Il Ministro Dario Franceschini ha proposto di inserire nel prossimo decreto di aprile la proroga delle Concessioni balneari fino al 2033. La sospensione si è resa necessaria in questo cruciale momento di crisi, allo scopo di dare certezza agli operatori economici che esercitano la propria attività di gestione di stabilimenti balneari, avvalendosi di beni del demanio marittimo. Nel prossimo decreto, grazie al proficuo dialogo fra gli Assessorati regionali al Turismo e il MiBACT, viene fugato ogni dubbio applicativo sulla proroga, che rende valide fino al 2033 le Concessioni in vigore. Insomma una buona ... Leggi su anteprima24 Coronavirus : concessioni balneari prorogate fino al 2033. Proposta di Franceschini. Toscana : molto bene

