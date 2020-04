3cinematographe : #ChrisPratt e #KatherineSchwarzenegger aspettano il primo figlio insieme - Gaia_Mai_ : Affido le sorti del mio umore tombale al sig. Chris Pratt nei panni di Peter Quill anche conosciuto come Star-Lord - hugsmefede : RT @xinwillsarms_: Fake Victoria ma perché non torni a salvare dinosauri con Chris Pratt? #Eclipse - xinwillsarms_ : Fake Victoria ma perché non torni a salvare dinosauri con Chris Pratt? #Eclipse - givlja : a proposito dei gotg com'è andato a finire quello scandalo su chris pratt?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Pratt Chris Pratt di nuovo papà: Katherine Schwarzenegger è incinta Gossip & TV Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger diventeranno genitori, aspettano il loro primo figlio

La coppia sembra essere felicissima, anche sui rispettivi profili social, si mostrano affiatati e complici. Katherine è una scrittrice di successo, mentre Chris Pratt è uno degli attori più noti di ...

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger aspettano il primo figlio

La notizia che Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sono in attesa è arrivata dalla rivista PEOPLE, che ha verificato i rumor da diverse fonti. La coppia si è sposata circa dieci mesi fa. Questo in ...

La coppia sembra essere felicissima, anche sui rispettivi profili social, si mostrano affiatati e complici. Katherine è una scrittrice di successo, mentre Chris Pratt è uno degli attori più noti di ...La notizia che Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sono in attesa è arrivata dalla rivista PEOPLE, che ha verificato i rumor da diverse fonti. La coppia si è sposata circa dieci mesi fa. Questo in ...