Arcuri | distribuiremo tutte le mascherine che servono per la Fase 2

"Siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per gestire la Fase 2". Lo ha detto in conferenza stampa il Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Ad oggi sono stati distribuiti 138 milioni di mascherine, le Regioni hanno ad oggi 47 milioni di mascherine nei magazzini. Ci sono poi due imprese italiane che sono al lavoro per realizzare 51 macchine utensili che produrranno tra 400 e 800mila mascherine al giorno. Macchine che lo Stato acquistera'. "Arriveremo presto a produrre almeno 25 milioni di mascherine al giorno".

